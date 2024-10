Serie C, via alla "decima": emozioni struggenti a Foggia, il clou a Trapani Nel pomeriggio 3 partite: Sorrento-Benevento e Latina-Altamura alle 15. Turris-Giugliano alle 17,30

Un altro “spezzatino” da emozioni forti. Dieci partite spalmate in tre giorni, difficile dire quale sfida sia il pezzo forte della decima giornata della serie C.

Si comincia questo pomeriggio. Alle 15 vanno in campo in quattro: al Viviani c'è Sorrento (13)-Benevento (19), al Francioni Latina (7)-Team Altamura (7). I giallorossi sono chiamati ad alzare il loro livello nelle gare in trasferta, i pontini dell'ex Improta devono leccarsi le ferite contro la matricola altamurana e provare a risalire la classifica. Alle 17,30 si chiude con un derby di grande appeal: Turris (8)-Giugliano (17). I corallini, reduci dalla vittoria di Cava, cercano il bis, i gialloblù di Bertotto provano a capire dove possono realmente arrivare in questo campionato.

DOMENICA. Domani il programma prevede cinque partite. Alle 15 scendono in campo Foggia (9)-Catania (17), Juve Next Gen (6)-Avellino (13) e Trapani (14)-Cerignola (18). Allo Zaccheria ci sarà un clima surreale dopo aver celebrato giovedì il rito funebre dei tre tifosi morti (diecimila persone e la presenza del Ministro Abodi). Qualcuno avrebbe voluto che questa partita non si giocasse, ma alla fine si è deciso di andare avanti. Si comincerà alle 15,03, perchè i minuti di silenzio iniziali saranno 3 per omaggiare Gaetano, Michele e Samuel, i tre ragazzi morti nell'incidente tra Potenza e Melfi. L'Avellino, che ha ingranato una marcia alta, va all'esame dei bianconeri di Montero, che da parte loro sono in sorprendente crisi di risultati. L'altra sfida, altrettanto importante per capire le ambizioni future di due protagoniste, è quella del Municipale di Trapani dove arriva il Cerignola. Partita senza pronostico tra due squadre forti e ambiziose. Forse il clou della giornata è proprio quello in terra siciliana.

La quarta sfida si gioca alle 17,30, è quella tra Messina (8) e Monopoli (17). Peloritani che hanno ancora negli occhi la vittoria sfumata di Trapani, pugliesi alla ricerca di conferme, soprattutto fuori casa dove non hanno mai fallito un appuntamento. Alle 19,30 c'è Crotone (8)-Taranto (6), sfida tra due deluse di questa prima parte di stagione. Per gli squali sembrerebbe un'occasione da non farsi sfuggire contro un avversario che sta per accumulare una forte penalizzazione, ma che ha ricevuto una robusta dose di entusiasmo dall'annuncio che presto una cordata inglese acquisterà il Club (Mark Campbell della Apex Capital Global LLC).

LUNEDI'. I due “monday nigt” sono entrambi derby. Si gioca ella 20,30 al Curcio dove è di scena Picerno (16)-Potenza (15), espressione esclusiva del capoluogo lucano, e al Pinto dove si gioca Casertana (8)-Cavese (10) tra due squadre alla ricerca di un riscatto dopo le ultime due deludenti prestazioni.