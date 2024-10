Auteri soddisfatto: "Crescono personalità e consapevolezza" "Abbiamo giocato un gran primo tempo, sempre eluso la loro pressione"

Missione compiuta. La pratica Sorrento sbrigata in poco meno di mezz'ora. Tre gol in trasferta in una volta sola, superato il bottino complessivo delle altre quattro partite. Ora toccherà agli altri provare a tenere il passo della strega.

Gaetano Auteri spiega senza enfasi quello che hanno fatto i suoi: “Abbiamo cominciato a fare con continuità quello che sappiamo fare meglio, poi siamo stati bravi a capitalizzare. Dopo il primo tempo e il 3 a 0 conseguito, diventa anche difficile un intero tempo da gestire. Abbiamo commesso qualche errore di superficialità. Ma va bene così".

Il tecnico giallorosso esalta le qualità dei suoi emerse in avvio di gara: “Abbiamo giocato un gran primo tempo, poi sullo 0-3 capita di poter fare qualche errore tecnico, è anche lecito, ma non possiamo rimarcare queste cose. Questa è stata una grande partita contro una squadra molto buona. Siamo stati bravi ad eludere la loro pressione e abbiamo legittimato la vittoria. Certo, tutto è sempre migliorabile, ci mancherebbe”.

L'aveva detto in conferenza, Auteri: partita non decisiva, ma importante per sapire il guturo: “Si vede una grande crescita, c'è maggiore personalità e tanti ragazzi possono crescere ancora: Hanno tutti grande spessore morale e atteggiamenti positivi. Poi abbiamo fatto tutto bene e questo ci dà maggiore convinzione”.

Personalità e consapevolezza: “Siamo bravi, è vero. Ci alleniamo per applicare quesi criteri. I nostri contenuti tecnici sono elevati. Prima della gara quando vedevo scaldarsi quelli che avrebbero giocato, pensavo che in panchina ce n'erano altri 12 altrettanto bravi”.