Serie C, sabato in campo: Foggia raggiunto nel finale Clamorosa debacle dell'Audace Cerignola sul campo del Trapani

Atmosfera da brividi allo Zaccheria, stadio pieno per spingere il Foggia a onorare al meglio la memoria dei tre giovanissimi tifosi morti nell'incidente stradale di domenica scorsa sulla strada tra Potenza e Melfi. La squadra di Capuano sembrava essere riuscita nel suo intento, quando si è portata sul 2 a 0 con una doppietta di Tascone (39' e 51'). E anche a metà ripresa quando De Lucia ha neutralizzato un rigore calciato da D'Andrea. Ma nel finale il Catania ha trovato le forze giuste per rimettere a posto le cose: all'87' ha accorciato le distanze Inglese, al 94' ha fatto 2 a 2 Di Gennaro. Delusione per i satanelli, che sono rimasti a lungo sotto la curva per omaggiare i tre ragazzi scomparsi.

Nel pomeriggio della rimonta catanese, si segnala la goleada del Trapani ai danni dell'Audace Cerignola, che non aveva ancora perso in trasferta, dove aveva subito appena 3 gol. La squadra di Aronica ha vinto 5 a 1 al termine di una gara largamente dominata. 3 a 0 nei primi 38 minuti con i gol di Silvestri (7'), Bifulco (16′) e Fall (38′). Lescano ha portato a 4 il bottino in avvio di ripresa (3'). Il gol della bandiera di Miguel Angel al 31' ha spinto i siciliani a cercare il quinto gol che è giunto al 90' grazie a Celiento.

La terza partita del pomeriggio è stata una facile vittoria dell'Avellino a Biella contro la Juventus di Montero, sempre più delusione di questo campionato, ora fanalino di coda con 6 punti. A sbloccare è stato il difensore Rigione al 31'. Il raddoppio è arrivato all'83' con Vano, nel recupero il terzo gol di Mitanda.



Ecco la classifica aggiornata del Girone C

(in attesa di Messina-Monopoli che si gioca alle 17,30, di Crotone-Taranto prevista alle 19,30, di Picerno-Potenza e Casertana-Cavese in programma domani sera alle 20,30)

Benevento 22

Catania 18

Audace Cerignola 18

Trapani 17

Monopoli* 17

Giugliano 17

Picerno* 16

Avellino 16

Potenza* 15

Sorrento 13

Turris 11

Foggia 10

Cavese* 10

Altamura 10

Crotone* 8

Casertana* 8

ACR Messina* 8

Latina 7

Taranto* 6

Juventus U23 6