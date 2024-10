Monopoli fermato a Messina: la strega mantiene 4 punti di vantaggio L'unica squadra che può accorciare le distanze è il Picerno, in campo domani sera contro il Potenza

Messina-Monopoli si è chiusa sul nulla di fatto. La squadra pugliese, in formazione rimaneggiata, ha convinto di più in avvio, sfiorando in più occasiioni il gol, evitato dalle buone parate di Kapricas. Poi è uscito fuori il Messina, che a sua volta avrebbe meritato di segnare almeno in gol nelle tante occasioni avute. Lo zero a zero porta il Monopoli al secondo posto a quota 18, dove aggancia Catania e Audace Cerignola. Il Benevento dunque mantiene 4 punti di vantaggio sulle immediati inseguitrici e l'unica sqiadra che può ridurre questo svantaggio è il Picerno, impegnato domani sera al Curcio contro il Potenza (mancano ancora Crotone-Taranto di stasera e Casertana-Cavese di domani).

La classifica provvisoria: Benevento 22; Catania, Audace Cerignola e Monopoli 18; Trapani e Giugliano 17; Picerno* e Avellino 16; Potenza* 15; Sorrento 13; Turris 11; Foggia, Cavese* e Altamura 10; ACR Messina 9; Crotone* e Casertana* 8; Latina 7; Taranto* e Juventus NG 6.