Benevento, cooperativa del gol: i marcatori sono ben 11 In testa ci sono Manconi e Lanini con 4, a seguire Perlingieri con 3

La cooperativa del gol colpisce ancora. Alin Tosca è l'undicesimo cannoniere giallorosso della stagione. Undici interpreti diversi per segnare 24 gol, ovvero il più grosso bottino della serie C, se si esclude l'Atalanta U23 che di gol ne ha segnato uno in più, ma ha una differenza reti non particolarmente brillante (+12 rispetto al +19 del Benevento).

Undici goleador con in testa alla classifica i tre attaccanti principali, Manconi, Lanini e Perlingieri. Sono 4 i gol di Manconi e Lanini, 3 quelli di Perlingieri. A quota 2 ci sono Lamesta, Talia, Simonetti, Berra e Acampora. A quota uno Pinato, Oukhadda e Tosca.

Tanti cannonieri per un bottino così cospicuo di gol sono la riprova di un gioco di squadra di grande livello, capace di far segnare chiunque e di “spalmare” le segnature tra un bel numero doi suoi giocatori. Per fare un paragone con l'Atalanta che di gol, come detto, ne ha segnati 25, dobbiamo dire che anche gli orobici hanno portato a segnare molti suoi interpreti: ben 12, ma di questi uno è il capocannoniere Vlahovic con 8 reti, mentre Vavassori lo segue a 5. Altri due giocatori sono a quota 2, ben otto hanno segnato una rete a testa.