Benevento, seduta sdoppiata: palestra all'Imbriani, esercizi all'Avellola Domani mattina (9,45) allenamento a porte aperte all'Antistadio

Una giornata itinerante per il Benevento che in mattinata ha iniziato ad allenarsi all'Imbriani, sfruttando la palestra per esercizi di “core stability” e circuito di forza esplosiva-elastica. Con il termine “core stability” si intende la capacità di stabilizzare il proprio corpo durante i movimenti degli arti superiori e inferiori. Il termine “stability” è quello di più immediata comprensione, con “Core” invece si indica una regione centrale, come a indicare il nocciolo da cui deve partire la stabilizzazione. Ecco perchè per lo più si intendono i muscoli della regione addominale, anche se il “core stability” non riguarda solo questi muscoli, ma comprende anche le parti del corpo con cui essi si collegano, dal bacino alla cambia toracica.

Dopo la palestra, i giallorossi, per evitare di sovraccaricare il fondo dell'Imbriani, reso pesante dalle piogge di ieri pomeriggio, si sono trasferiti sul rettangolo verde della struttura sportiva dell'Avellola (in sintetico), dove hanno svolto lavoro sulla parte tecnica in campo, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro sulla potenza lattacida e scarico finale.

Domani mattina alle 9,45 è prevista la seduta di allenamento all'Imbriani a porte aperte, per chi vorrà assistere al lavoro della squadra giallorossa in preparazione al derby con la Casertana.