Sciolte le riserve: sarà Boscaglia a guidare il Latina Il tecnico di Gela ha avuto esperienze pregnanti in serie B

Dopo una lunga settimana di riflessioni, il Latina ha scelto il successore di Padalino sulla panchina nerazzurra. Sarà Roberto Boscaglia, 56 anni, siciliano di Gela a guidare la squadra pontina. Boscaglia reduce da qualche stagione non brillantissima ha però legato il suo nome alle avventure in B con Trapani, Brescia, Novara e Virtus Entella. Ora ricomincia da un Latina, da tutti riconosciuto come una buona squadra, ma che naviga in acque molto pericolose.