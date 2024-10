Benevento subito in campo, mercoledì si parte per la Calabria Un altro tour de force per la serie C e per la strega che ha una trasferta "scomoda"

Il campionato di serie C va di fretta, non c'è neanche il tempo di gioire per una vittoria, che bisogna concentrarsi sul prossimo obiettivo. Il Benevento gioca giovedì sera allo Scida di Crotone. Ragione per cui ha già ripreso questa mattina ad allenarsi. Ovvio che la razione normale sia toccata a chi non ha giocato il derby con la Casertana, mentre per gli altri solo massaggi e esercizi defaticanti.

Si prosegue domani pomeriggio, sempre all'Antistadio Imbriani: appuntamento alle 15.

Mercoledì 30, invece si torna all'allenamento mattutino, fissato per le 10. E siamo già alla rifinitura perchè nel pomeriggio alle 15 si parte col Bus societario alla volta di Crotone.

Prevista anche una seduta mattutina giovedì 31, considerato che la partita allo Scida si gioca in notturna alle 20,45.

Ritorno programmato dalla Calabria per il giorno seguente 1 novembre, con partenza in mattinata e arrivo in tempo all'Antistadio per una seduta di allenamento alle ore 15. Come è noto contro la Turris si giocherà al Vigorito lunedì 4 novembre alle 20,30.