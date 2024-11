Benevento, con la Turris un derby antico: prima volta nel '47 L'anno scorso ha segnato il ritorno sulla panchina giallorossa di Auteri

37 sfide in 77 anni. Il derby tra Benevento e Turris ha vissuto momenti intensi tra gli anni settanta e quelli ottanta ma ha subito uno stop lunghissimo con l'avvento degli anni duemila.

Una particolarità: sfide dispari per via di quella finale play off per la C1 il 15 giugno del '97 al Partenio di Avellino, vinta contro ogni pronostico dalla Turris di Ciccio Esposito per 2 a 0 (gol di Tarantino e Barrucci).

Il bilancio complessivo dà ragione alla squadra corallina: 15 vittorie contro le 11 del Benevento, 11 anche i pareggi. Fondamentale in quasi tutte le sfide il fattore campo, ma i corallini pur vincendo tanto alle falde del Vesuvio, per contro non hanno mai vinto nel Sannio. I giallorossi invece ci sono riusciti due volte al Liguori, il primo febbraio del 48 con un netto 2 a 0 e l'11 ottobre del 98 per 1 a 0 col gol di Peppe Petitto.

LA PRIMA VOLTA. Altra curiosità: tutti ricordano (amaramente) la finale play off del '97, ma pochi sanno che l'inizio di questa sfida avviene proprio in un girone post campionato. Stagione 46/47: il Benevento vince la cosiddetta stagione regolare davanti al Monopoli, ma per le prime due classificate di ogni girone di C c'è una lunga coda estiva di spareggi per la B. I giallorossi di D'Auria sono inseriti in un raggruppamento a sei squadre con Nocerina e Turris del girone A e Messina e Giostra Messina del girone C. Per la squadra sannita, ormai in bolletta, è una sorta di calvario: arrivano parecchie rinunce, chiude all'ultimo posto appena a quota 3 con la penalizzazione di 2 punti. E' lì che affronta per la prima volta nella storia la Turris di Torre del Greco, nata nel 1944. Sfida d'andata il 19 giugno '47 a Torre e prima vittoria dei corallini per 3 a 1. Ritorno al Santa Maria degli Angeli il 17 luglio '47 e pareggio per 2 a 2. Per la cronaca in serie B salirà la Nocerina dopo lo spareggio col Monopoli.

PRIMO ACUTO. La prima vittoria giallorossa nella storia di questo derby arriva l'anno successivo nel campionato regolare di serie C 47/48: il Benevento vince a Torre per 2 a 0 il primo febbraio del '48, fa il bis al Santa Maria degli Angeli il 23 maggio del '48 col perentorio punteggio di 4-2.

Negli anni d'oro della squadra di Piero Santin a metà degli anni settanta arrivano due belle vittorie al Meomartini. Il 2 marzo del 75 il Benevento segna subito (3') con Salvatore Cascella, ma subisce poi la rimonta corallina di Gardini (12') e Sanzone (51'). A quel punto si scatenano Cascella e Zica che nel giro di 60 secondi mandano la partita in archivio (58' e 59'). Cascella chiuderà a quota 12 gol personali, Zica a 7. L'anno successivo, quello della B sfiorata, il Benevento si sbarazza della Turris il 5 ottobre del 75: 3 a 0 con la doppietta del flegreo Procolo Iancarelli e il gol finale di Franceschelli.

QUEL RINVIO NELL'80. Il derby vive anche un rinvio il 30 novembre dell'80. Una settimana prima la terra ha tremato forte in Campania e la sfida viene rinviata dalla Lega. Si gioca il 7 gennaio dell'81 e vincono i giallorossi per 1 a 0 grazie ad un gol del mediamo Marcello Grandi.

Ovviamente si è giocato sempre in D, C2 e C1, mai in B. Per questo dopo le due vittorie giallorosse del 98/99 (promozione dopo la finale play off a Lecce) firmate da Petitto all'andata al Liguori e da Bertuccelli al ritorno nell'allora Santa Colomba, c'è uno stacco di 24 anni. Le due squadre si ritrovano in C lo scorso anno proprio alla prima di campionato: sconfitta dei giallorossi di Andreoletti per 3 a 1 al Liguori, vittoria al ritorno al Vigorito per 3 a 2 con i gol di Ciano, Improta e Ciciretti. E' la prima partita del grande ritorno di Auteri in panchina dopo la trionfale scalata del 2015/16.

Quello di domani sarà il 38° derby della storia tra Benevento e Turris.

Nella foto il secondo gol di Improta nel 3-2 dello scorso campionato al Vigorito