"conosciAMO il BENEVENTO" con gli studenti di San Giorgio la Molara. LE FOTO E' iniziata questa mattina la lunga giornata dell'iniziativa del Benevento Calcio

Ha preso il via la seconda giornata dell'iniziativa voluta dal Benevento Calcio denominata “conosciAMO il BENEVENTO”. La delegazione giallorossa composta dal Club Manager Alessandro Cilento, dal preparatore atletico Gaetano Tito, dal responsabile marketing Fabio Sioniscalchi, dallo Slo Giorgio Caraccio, dall'addetto stampa Sonia Iacoviello e dai giocatori Lanini, Manfredini, Starita, Talia e Viscardi, si è ritrovata subito nell'aula dell'Istituto comprensivo per l'incontro con gli studenti delle scuole del centro fortorino. Presenti il sindaco Nicola De Vizio, la dirigente scolastica Elisanna Pizzuto, il presidente della locale squadra di calcio Corvino, si è dato il via alle domande degli studenti ai giocatori del Benevento Calcio. Come sempre, grazie alla argute domande degli studenti, si è parlato dei valori dello sport in generale, del rispetto e la passione che richiede una disciplina come il calcio.

La seconda parte della giornata prevede l'amichevole tra i ragazzi di Auteri e la locale squadra di calcio nel nuovo campo inaugurato los corso 17 settembre proprio dal Benevento Calcio e dal Ministro Abodi.