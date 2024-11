Gli studenti dello Scientifico Rummo in visita allo Stadio Vigorito. LE FOTO I ragazzi hanno avuto modo di esplorare i posti più reconditi della struttura

Volti incuriositi, occhi spalancati. Capita quando si entra in quei luoghi inaccessibili (se non per gli addetti ai lavori) dove nasce una partita di calcio: spogliatoi, magazzini, area hospitality, biglietteria e poi il terreno verde dello stadio, lì dove si consumano le passioni dei tifosi.

Studenti e i docenti del Liceo Scientifico Rummo di Benevento hanno avuto oggi l'opportunità di visitare lo stadio "Ciro Vigorito", teatro delle imprese del Benevento Calcio. Accolti dai dirigenti del club, gli alunni hanno dunque avuto modo di esplorare tutte le aree dello stadio, compreso il campo di gioco e l'antistadio.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di conoscenza e approfondimento per i ragazzi, che hanno potuto scoprire da vicino i luoghi che ospitano le partite della squadra giallorossa, oltre a vivere un'esperienza educativa unica. I dirigenti del Benevento Calcio hanno illustrato agli studenti e ai loro accompagnatori la storia del club, i valori sportivi e le strutture che rendono lo stadio un punto di riferimento per la città.

L'iniziativa si inserisce in un progetto di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani al mondo dello sport, con l'obiettivo di stimolare interesse e passione per il calcio e le sue dinamiche, ma anche per i valori di squadra, impegno e rispetto.