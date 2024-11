Il saluto di Pastina: "Non ho mai tradito questa maglia" Il messaggio affidato al profilo Instagram: "Non avrei mai pensato potesse finire così"

Un pomeriggio particolare per Christian Pastina che ha reciso il cordone ombelicale che lo legava ormai da 7 anni al Benevento. Un momento difficile per come il divorzio si è consumato, col “pasticcio” delle scommesse, per le quali si è sempre dichiarato innocente. Ora gli servirà tutta la grnta di cui è in possesso e il buon senso che ha mostrato nel saluto e nelle parole di affetto affidate a Instagram per ripartire quando gli sarà consentito. Ha i mezzi per riannodare i fili di una carriera che si è interrotta bruscamente (è anche infortunato per l'intervento di sutura meniscale subita dopo l'ultima partita della stagione regolare dellos corso anno a Catania), ma che può ancora riservargli tante soddisfazioni.

Ecco il messaggio affidato al suo profulo Instagram:

“Non avrei mai pensato che la mia storia con il Benevento potesse finire in questo modo..

Una storia durata 7 anni, nei quali ho sempre onorato la maglia.. senza mai tradirla, ma cercando di renderla orgogliosa di me ogni qualvolta scendevo in campo!

Purtroppo questo non è bastato… Ma nonostante ciò, ci tengo ad esprimere la mia gratitudine verso la società e tutti i tifosi.

Ora auguro a me stesso che questa fine possa essere solo l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita.. portando avanti la mia dedizione, la passione e la sincerità, che da sempre mi contraddistingue.

Grazie di tutto”.