Auteri: "Questa sconfitta non cambia nulla. Il pubblico? Strepitoso" Il tecnico analizza il gol preso: "Sbagliato una chiusura e il posizionamento di squadra"

Gaetano Auteri prova a non farne un dramma: “Abbiamo perso una partita molto equilibrata, non serve dire che è il risultato ingiusto. Sia noi che loro abbiamo avuto momento in cui abbiamo preso il sopravvento, forse siamo stati meno pericolosi e alcune prestazioni dei singoli sono state un po' al di sotto. Nella ripresa avevamo cominciato con più continuità, poi abbiamo sbagliato una chiusura, un posizionamento di squadra e loro ci hanno castigato".

Dopo il gol la reazione c'è stata: “La squadra ha reagito bene, creando tre-quattro situazioni importanti, qualche intervento del portiere è stato decisivo. Poi si è giocato un po' meno... ma non è quello il motivo per cui abbiamo perso. Sono comunque contento di quello che la squadra ha fatto, loro andavano sempre sulla figura di Perlingieri, anche di Lamesta, sono andati sull'impatto fisico. Non serve dire che il risultato è bugiardo”

La parola d'ordine è non fare drammi: “Abbiamo idee, evitiamo di fare prestazioni individuali, non è cambiato assolutamente nulla. Non è il momento del campionato che decide il futuro. Andiamo avanti. Loro hanno fatto tanti contrasti con grande decisione, in una di teste Manconi si è trovato a fare una cosa importante in fase difensiva. Dobbiamo essere più decisi nel contrasto”.

Sui cambi non fatti: “Stavamo facendo dei cambi, ma in fondo loro non erano mai riusciti ad entrare. Noi non abbiamo avuto sempre la stessa linearità, parlo di Viscardi e Simonetti. In quella situazione abbiamo sbagliato a scalare, ma la partita è stata equilibrata. Il Picerno ha giocato con grande accanimento, nel nostro momento migliore abbiamo preso il gol. Potevamo anche pareggiarla. Nessun problema, nessuna crisi, nessun dramma: abbiamo un'identità. Non è stata una partita sporca, hanno vinto loro, ma noi siamo già pronti a ricominciare”.

Una chiosa su Perlingieri che è stato convocato nell'Under 20 azzurra: “Perlingieri questa sera ha fatto un'altra esperienza, deve imparare ad eludere le marcature: lo hanno affrontato fermandolo, abbracciandolo. La Nazionale e l'Avellino che salta, va bè... E' comunque una cosa piacevole, abbiamo tanti altri giocatori che possono fare bene”. Un'ultima considerazione sui tifosi: “Pubblico strepitoso”.