Giallorossi subito in campo. Mercoledì inaugurazione del campo di Apollosa La settimana di allenamenti che prelude al derby tanto atteso contro l'Avellino

Come di consueto il Benevento torna subito in campo per riprendere la preparazione in vista del derby di domenica prossima contro l'Avellino. Alle 10 di questa mattina i giallorossi si sono ritrovati all'Antistadio. Allenamento regolare per chi non è sceso in campo a Picerno, massaggi e esercizi defaticanti per chi ha giocato. Il lunedì è giornata di riposo, si riprende invece martedì pomeriggio alle 14,45 all'Imbriani.

Mercoledì 13 novembre è prevista una giornata particolare: seduta di allenamento al mattino all'Imbriani (ore 10), nel pomeriggio è invece fissata l'inaugurazione del Campo Sportivo “Calione” di Apollosa, recentemente oggetto di riqualificazione e che ora presenta un fondo in sintetico di ultima generazione. All'importante evento parteciperà il Benevento Calcio, con il Presidente Oreste Vigorito accompagnato dalla prima squadra e dalla formazione Primavera. Durante la manifestazione, i giallorossi affronteranno le squadre calcistiche di Apollosa in due tempi.

Giovedì pomeriggio si torna all'Imbriani con la seduta di allenamento fissata per le 14,45. Pomeridiana anche la seduta di venerdì 15. Mentre sabato 16 la squadra giallorossa si allenerà alle 10,45, per poi partire nel pomeriggio alle 18 per il consueto ritiro di Venticano. Il derby con l'Avellino è fissato per domenica 17 novembre alle 17,30 al Vigorito.