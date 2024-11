Benevento, il manto erboso del Vigorito preso da esempio all'Eima di Bologna La soddisfazione della famiglia Addazio per l'importante menzione

Non è più una sorpresa che il manto erboso del Ciro Vigorito sia tra i migliori nel panorama calcistico nazionale. Nella scorsa stagione, il Benevento ha vinto il premio di miglior terreno di gioco di tutta la Lega Pro e nulla vieta che un simile riconoscimento possa avvenire anche nell'attuale annata sportiva. Tutto grazie alla competenza e alla professionalità della Erga Green, gestita dalla famiglia Addazio, vera e propria artefice dello spettacolare manto erboso che sta facendo anche le fortune della squadra di Auteri, capace di esprimere al meglio il proprio calcio su un terreno così perfetto.

Nel corso dell'EIMA International, tenutasi a Bologna dal 6 al 10 novembre, il terreno di gioco del Ciro Vigorito è stato preso da esempio alla presenza di tutte le sessanta società di Lega Pro, oltre a quella di Serie A e B. In particolare, nel corso dell'incontro ci si è focalizzati sugli interventi da fare nel periodo primaverile, consentendo al campo di arrivare all'inizio della stagione successiva (quindi intorno alla prima metà di agosto) in condizioni perfette. È stata mostrata una foto del Ciro Vigorito proprio per evidenziare questo aspetto, sostenendo come il Benevento (e quindi la Erga Green) inizi a effettuare molto presto la conversione a gramigna, rivelandosi un vero e proprio esempio "di come va gestita la transizione primaverile da microterma a macroterma".

La menzione ha inorgoglito la famiglia Addazio che lavora quotidianamente e si aggiorna in maniera costante per rendere sempre più all'avanguardia il proprio lavoro. La stessa, inoltre, ha voluto ringraziare il presidente Vigorito, sempre orientato a mettere tutti nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio.