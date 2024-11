Perlingieri, primo giorno in azzurro Domani già in partenza per la Polonia: si gioca venerdì

Per “Supermario” Perlingueri è iniziata l'avventura azzurra nell'Under 20 allenata da Corradi e con Leonardo Bonucci al suo esordio come assistente tecnico. I giovani azzurrini, pronti a tornare in campo per il quinto e sesto impegno di Elite League, si sono radunati in un Hotel di Roma e hanno già iniziato ad allenarsi al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all'Acqua Acetosa. Domani è prevista la partenza per Varsavia. Venerdì 15 affronteranno la Polonia alle 16 a Bialystok. Sabato, all'indomani del match contro la Polonia, il rientro in Italia con la squadra che si allenerà all'interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Martedì 19 il secondo impegno al Viola Park (il centro sportivo di Bagno a Ripoli(FI) di proprietà dellaFiorentina dove si allenano usualmente i viole),contro la Romania.

Inutile dire che per il giovane talento giallorosso sono giorni che rimarranno indelebili nella memoria. Appena un anno fa il ragazzo di Torre Annunziata giocava in Primavera 2, oggi è pronto per esordire nella Nazionale Under 20. Salterà, è vero, il derby più atteso della stagione, ma il gioco vale la candela, perchè anche da lontano potrà rendere fieri di sè la società e i tifosi giallorossi.