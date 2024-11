Il Benevento all'inaugurazione del nuovo campo di Apollosa "Calione" Il taglio el nastro da parte del sindaco Parente. Poi l'amichevole con la Primavera

Non c'è maltempo che tenga, quando arriva il Benevento il “bagno” è soprattutto di folla. Era quello che ci si aspettava dal pomeriggio di Apollosa, dove la squadra giallorossa si è presentata al gran completo, insieme a mister Auteri, al direttore sportivo Carli e al Club Manager Cilento, che, da capo-delegazione, ha fatto le veci del presidente Vigorito che non è potuto essere presenta alla cermonia di inaugurazione. Il Benevento ha preso posto sul nuovo terreno di gioco in erba sintetica, insieme alle due squadre di Apollosa. La cerimonia, sobria, che ha visto presenti tutte le autorità del posto a iniziare dal sindaco Danilo Parente, ha vissuto il suo clou nel taglio del nastro per la nuova struttura “Calione”, insieme al delegato provinciale del Coni, Mario Collarile, al presidente del Comitato Regionale Figc Zigarelli, al Club Manager del Benevento Calcio, Cilento e il delegato allo sport del Comune di Benevento, Enzo Lauro.

Tanti i giovanissimi presenti all'inaugurazione, in un pomeriggio di festa nonostante la pioggia, con tanto di selfie e autografi con i loro beniamini. A seguire i due tempi giocati dalla Primavera giallorosso con le due formazioni di Apollosa.

Cilento ha tenuto a sottolineare che prorpio il nuovissimo Campo “Calione” sarà una delle prossime tappe del tour “ConosciAMO il BENEVENTO”.