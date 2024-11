Serie C, stasera il clou tra Catania e Trapani Rinviata Juve.Turris per la convocazione di 3 bianconeri con le nazionali giovanili

Inizia stasera un altro lungo week end di passione per la serie C. L'antipasto è serale e vedrà scendere in campo alle 20,30 al Massimino Catania (20) e Trapani (21) nel derby siciliano. Alla stessa ora si giocherà Foggia (13)-Casertana (14). Toscano vuole fare leva sulla forza mentale della sua squadra, deve fare a meno di De Rose, Sturaro e Celli; più no che sì Lunetta e Luperini; in forse Ierardi. Il Trapani di Aronica ha il gruppo quasi al completo (assente solo Zuppel) e vuole tornare a casa con qualcosa di positivo. Sugli spalti attesi i “soliti” 17mila, anche in considerazione dell'antico gemellaggio tra le due tifoserie.

Allo Zaccheria scende in campo una Casertana che ha bisogno di fare punti. Tra i rossoblù mancheranno lo squalificato Carretta, l'infortunato Heinz, e Salomaa impegnato con l'Under 21 finlandese. Non ci saranno i tifosi rossoblù per il divieto di trasferta per i residenti in Campania. Nel Foggia di Zauri rientrano Salines e Felicioli, sono ancora assenti Gargiulo (infortunato) e Tascone (squalificato).

SABATO. Iniziamo subito da una partita che non si gioca, quella tra Juventus Next Gen e Turris. Il motivo? Le assenze di alcuni ragazzi impegnati nelle nazionali: Comenencia (Nazionale di Curacao), Papadopoulos (Grecia Under 21) e Anghelè (Italia Under 20). La partita è stata posticipata a mercoledì 27 novembre alle 15. Nessuno vuole sindacare la bontà degli assenti, ma il provvedimento sa tanto di “due pesi e due misure” per il pianeta serie C. Il Benevento nel derby con l'Avellino rinuncerà a Perlingieri capocannoniere della squadra con 5 gol e a nessun è venuto in mente di poter rinviare il derby. Ma, come si dice?, la Juve è la Juve...

Allora domani si giocano solo due partite, entrambe alle 17,30: Giugliano (23)-Potenza (22) e Sorrento (20)-Picerno (21). Sfide da play off, il massimo obiettivo a cui aspirano le due lucane e le due campane. Giugliano atteso al riscatto dopo Messina, Potenza che vuole continuare la striscia positiva. Il Picerno, dopo l'exploit col Benevento, farà pochi chilometri per var visita al Sorrento, che come è noto gioca a Potenza. Partita in grado di regalare buon calcio.

DOMENICA. Si apre alle 15,30 allo stadio San Nicola con Team Altamura (16)-Messina (13), di fronte due squadre che sembrano in forma e che sono in grado di regalare spettacolo. Alle 17,30 il clou è al Vigorito con il derby tra Benevento (29) e Avellino (23). In concomitanza si giocano Cavese (17)-Taranto (9) e Latina (14)-Crotone 19). Al Lamberti dovrebbe esserci un Taranto galvanizzato non solo dall'ultimo successo sul Cerignola, ma anche dalla cessione della società da Massimo Giove al gruppo APEX Capital Global LLC che fa capo a Mark Campbell. Al Francioni, invece, si sfidano due realtà in crescita che hanno voglia di dare continuità ai loro ultimi buoni risultati.

LUNEDI'. Il monday night accende i riflettori (20,30) sul Veneziani col Monopoli (24), che attende il Cerignola (25), ancora arrabbiato per la sconfitta di Taranto e di quel gol in fuorigioco che ne ha decretato il ko. C'è in palio il secondo posto e un'antica rivalità. I biancoverdi saranno senza capitan Viteritti, squalificato, l'Audace arriva con gli ex Salvemini e Paolucci, ma senzal'altro ex Cuppone, tolto di mezzo dalla rottura del crociato.