Derby -2: per il Benevento domani mattina rifinitura all'Imbriani Nel pomeriggio la consueta conferenza stampa del tecnico Auteri

Penultima seduta di allenamento per il Benevento che si appresta ad affrontare l'Avellino in quello che viene definito il derby della verità. Nessuna delle due squadre può sbagliare, in palio punti pesanti e soprattutto l'autostima necessaria per affrontare al meglio l'immediato futuro. Dal bunker del Partenio trapela che Biancolino stia facendo tutto il possibile per rimettere in campo almeno D'Ausilio e Palmiero. Li ritiene due elementi indispensabili per la squadra biancoverde e per quel 4-3-1-2 che è ormai il suo marchio di fabbrica. Riuscisse nell'impresa di riaverli entrambi, Palmiero si riprenderebbe il suo posto in cabina di regia (probabilmente al posto di Toscano) e D'Ausilio farebbe da supporto alle due punte che in genere sono Patierno e Gori. Dubbi che saranno sciolti sono alla vigilia del match del Vigorito.

Stesse considerazioni in casa giallorossa dove si verificano le condizioni di Ferrara e Acampora. Il mancino di Vallo si è bloccato ieri in allenamento, sembra difficile che possa giocarsi una maglia da titolare. Acampora sta decisamente meglio, ma anche lui non è proprio al meglio, per cui è pensabile che Auteri percorrerà altre strade.

Il problema è sempre lo stesso: la sostituzione di Perlingieri che oggi ha fatto parte della spedizione azzurra dell'Under 20 in Polonia, ma non è stato utilizzato. Al suo posto asumentano le quotazioni per Lanini, che, lo ricordiamo, era uno dei giocatori fondamentali nella formazione dello scorso campionato. La duttilità dei giocatori d'attacco giallorossi consentono di variare le linee con discreta frequenza. Lanini può giocare a sinistra con Manconi al centro, ma può anche interscambiarsi con l'attaccante milanese. A destra appare scontato l'impiego di Lamesta, mentre alle loro spalle ci sarà certamente Simonetti, in grado di “cantare e portare la croce”. All'ex Ancona viene chiesto di offendere con intelligenza, senza mai far mancare la copertura necessaria nella fase di non possesso.

La squadra giallorossa si è allenata nel pomeriggio all'Imbriani. Ha iniziato con“l'attivazione a secco, per poi passare al lavoro sui cambi di direzione, esercitazioni tecniche 10vs10 su varie zone di campo, lavoro sulle finalizzazioni e scarico finale. Domani, lo ricordiamo, è prevista la conferenza stampa di mister Gaetano Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming suwww.ottochannel.tva partire dalle ore 17:30.