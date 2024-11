Biancolino: "Non facciamoci prendere dall'ansia, non è l'ultima partita" Sul recupero di Palmiero e D'Ausilio: "Ci sono buone possibilità per entrambi"

Biancolino ha parlato del derby in conferenza stampa: “E' una partita importante, ce la giochiamo come le altre, preparandola nel miglior modo possibile”. La curiosità viene dalla presenza o meno di D'Ausilio e Palmiero in campo. Il tecnico è possibilista: “Ci sono buone possibilità, valutiamo quello che si può fare, ma vado molto sul nostro gioco, sulla mia idea di calcio, senza nascondere niente. Dobbiamo insistere sul gioco e sulle nostre idee. Armellino, Toscano e Rocca hanno fatto bene, mi hanno dato buoni segnali tutti e tre”.

Cosa servirà in un derby così sentito? "Non bisogna farsi prendere dall’ansia e pensare che sia l’ultima partita del campionato. E' importante per entrambe, giocheremo come sempre dando qualcosa in più".

Sulla mancata presenza dei tifosi irpimi sugli spalti, il tecnico biancoverde adombra qualche sospesso: “Assenza dei tifosi? E' una sconfitta un po' per tutti. Mi dispiace dirlo, ma sembrava una cosa già studiata a tavolino, si sapeva da tanto tempo”. Sulle critiche ricevute nelle ultime due parite non fa una piega: “Mi danno più forza e più cattiveria per rinforzare la mia mentalità”.

Occhio alla squadra giallorossa: “Il Benevento è una buona squadra, è primo, il punto forte sono i quattro davanti, da tenere sott'occhio, da stare attenti, Comunque affrontiamo una squadra che è prima, con giocatori che possono far bene in qualsiasi categoria. Sta a noi far bene e dare tanto”.

Un punto nelle ultime due partite, qualcosa non ha funzionato: “Qualcosa che non va ci sta, ma non è che dopo una vittoria eravamo diventati i migliori e ora dopo un pareggio e una sconfitta siamo ritornati quelli di prima. Dobbiamo tirare una linea e pensare che non si può tornare indietro, né andare facilmente dall'altra parte”.