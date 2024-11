Derby, presenze sugli spalti: si viaggia verso quota ottomila Rimane tutta la giornata di domani per arrotondare il numero di spettatori

Non è utopia che domani sera possano esserci almeno ottomila spettatori sugli spalti del Vigorito. Certo, l'assenza dei tifosi ospiti non aiuta ad avere un numero più ampio di presenze, ma per una volta potrebbero bastare gli sportivi di casa per fare il record stagionale. Questa sera la quota dei biglietti venduti era di 2.625. A questi bisogna aggiungere 35 ospiti, che evidentemente hanno potuto acquistare il biglietto per avere una residenza diversa da quella della provincia irpina. A tutti questi vanno aggiunti i 4.601 abbonati di casa giallorossa, che portano già il totale alla bella cifra di 7.261. Ovvio che ci sia ancora la possibilità di incrementare la presenza sugli spalti, considerato che la prevendita terminerà prima dell'inizio della partita.