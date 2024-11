Incontri con gli sponsor: giallorossi alla DCM Simonetti, Borello e Sena in visita all'azienda di stampa digitale

Ancora un incontro con uno degli sponsor del Benevento Calcio. Questa sera una delegazione giallorossa composta da Pier Luigi Simonetti, Giuseppe Borello e Francesco Sena, ha rappresentato il Benevento nella serata con l'azienda DCM Srl di via Traiano Boccalini. Un'occasione per chi è intervenuto di fare qualche domanda ai giallorossi, chiedere un autografo e scattare un selfie. Sta dibemtando una piacevole e simpatica abitudine e il “tour” sempre più richiesto durerà ancora a liungo.

La DCM Srl, per chi non ne fosse ancora a conoscenza, è un’azienda di stampa digitale di grande formato situata in una moderna struttura nel cuore della città, conosciuta per la sua innovazione e l’alta qualità delle sue soluzioni di stampa.

Fondata oltre 20 anni fa, si distingue per la capacità di combinare tecnologia avanzata e design creativo, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza.

Dotata di un parco macchine all’avanguardia, oggi l’azienda offre una vasta gamma di servizi tra cui: stampa digitale su materiali rigidi e flessibili, soluzioni personalizzate per fiere ed eventi, progettazione di insegne luminose, creazione di pubblicità esterna e decorazione di interni.

“I nostri valori? - si presenta così l'azienda sannita - sono la qualità, la versatilità e la sostenibilità. Ci impegniamo a realizzare ogni progetto con precisione e attenzione al dettaglio, investendo continuamente su nuove tecnologie di stampa, per garantire sempre la massima soddisfazione del cliente. La sostenibilità continua ad essere un tema centrale per la nostra azienda. Adottiamo pratiche ecosostenibili come, ad esempio, l’uso di inchiostri ecologici, una rivoluzionaria innovazione nel campo della stampa digitale che non solo riduce l’impatto ambientale, ma soddisfa anche le crescenti esigenze dei consumatori di prodotti sostenibili. Guardando al futuro, puntiamo a continuare il nostro percorso di crescita e ad ampliare i confini di ciò che è possibile nel mondo della stampa digitale”.

Nella foto i tre giallorossi con i titolari della DCM e con un loro ritratto "fresco di stampa digitale"