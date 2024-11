Benevento-Taranto, è già il momento delle scelte Siamo già alla vigilia della trasferta allo Iacovone: domani partenza per il capoluogo jonico

Siamo già alla vigilia della trasferta di Taranto. Un allenamento è previsto nel pomeriggio, un altro domani mattina che culminerà alle 13 con la consueta conferenza stampa di Auteri. Poi, intorno alle 15, partenza col bus societario verso la città jonica. Questo significa che siamo già al momento delle scelte. Auteri ci sta pensando: non ha particolari problemi, se si esclude la condizione non certo ottimale di Gennaro Acampora. Ma dal derby con l'Avellino potrebbe aver recepito la possibilità di qualche innesto dalla panchina, proprio tra quelli che hanno cambiato il destino finale della partita con i lupi. Non scopriamo l'acqua calda se diciamo che la condizione crescente di elementi come Mattia Viviani, Ernesto Starita e Peppe Borello siano sotto la lente di ingrandimento del tecnico di Floridia. Anche in allenamento c'è stato modo di incassare le conferme a questo stato di cose. Insomma non sembra un'utopia pensare che possano esserci degli avvicendamenti nell'ambito dell'undici iniziale.

Partita delicata quella dello Iacovone, che la classifica indica come un “testacoda” dagli esiti scontati. Le agenzie di scommessa non danno scampo ai ragazzi di Cazzarò una cui vittoria viene quotata addirittura a 9,80 contro l'1,40 del successo giallorosso (pareggio pagato 3,60 volte la posta). Eppure queste sono le partite più insidiose per la squadra giallorossa che ha il dovere di prenderla con le dovute cautele. La situazione degli jonici, al di là dell'avvento della nuova società, non induce a conclusioni ottimistiche. Il peso delle penalizzazioni (c'è già un -4 nella classifica attuale) può addirittura aumentare nelle prossime ore, visto che è prevista un'udienza al Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento per il mancato rispetto delle scadenze di ottobre per il pagamento degli emolumenti e delle ritenute irpef (sarà discussa anche la posizione della Turris). Allo stesso tempo la nuova società dell'inglese Campbell prova a ricostruire la facciata della squadra andando persino a sondare la disponibilità di sedere in panchina da parte di Walter Novellino. Una situazione paradossale insomma, che prelude ad uno scenario di enorme incertezza.

Il Benevento dovrà cercare di concentrarsi con decisione solo sull'evento sportivo, senza dare spazio alle situazioni esterne. Sarà una partita da vincere con decisione e il giusto stato d'animo. E' il momento di dare altre certezze al futuro della squadra giallorossa.

Nella foto di mercoledì la seduta differenziata di Gennaro Acampora