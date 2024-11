Benevento, Perlingieri: "Bella l'Italia, ma ora penso al Taranto" E su Bonucci.. Il giovane attaccante giallorosso svela un retroscena: "Ecco cosa mi ha detto Vigorito"

Mario Perlingieri è pronto a rientrare tra i titolari con la maglia giallorossa. Dopo aver saltato il derby con l'Avellino, la giovane punta vuole tornare a guidare l'attacco nel match in programma domani con il Taranto. L'esperienza in azzurro, comunque, è stata molto formativa: "Che dire - rivela Perlingieri - ciò che ho vissuto in Nazionale è stato tutto bello. Ho conosciuto un mister nuovo, Bernardo Corradi, che mi ha dato dei nuovi concetti su cui lavorare. Ho giocato con ragazzi della mia età che presentano tutti delle qualità importanti. È stata sicuramente una bella esperienza che spero di ripetere".

Nello staff tecnico di Corradi c'è anche Leonardo Bonucci: "Abbiamo parlato tanto, mi ha fatto davvero una bella impressione. Mi ha dato tanti consigli su come devo muovermi in area per allontanare i difensori, per smarcarmi. Sono parole che mi aiuteranno molto, ne sono certo".

Nel corso di Ottogol, il presidente Vigorito ha rivelato che "Perlingieri non voleva andare in Nazionale per giocare il derby". Una reazione spontanea che fa capire quanto l'attaccante giallorosso tenga alla maglia della Strega: "Ciò che ha detto il presidente è tutto vero. Ne abbiamo parlato, lui era felice per me e dispiaciuto allo stesso tempo perché avrei saltato la partita con l'Avellino. Però ha sottolineato che per la società sarebbe stato un orgoglio se avessi indossato la maglia dell'Italia. Il derby? L'ho visto tutto, dal primo all'ultimo minuto. Dopo essere passati in vantaggio, avremmo dovuto avere una maggiore bravura nel temporeggiare, in modo da fargli sentire il colpo. Nel secondo tempo, l'Avellino ha perso sicurezze. Sono certo che se avessimo mantenuto il vantaggio, loro si sarebbero aperti e in quel momento con gli spazi giusti avremmo portato a casa i tre punti. Ma va bene lo stesso, ora pensiamo al Taranto. Affronteremo una squadra molto fastidiosa, come accade in ogni partita. Dovremo essere concentrati per ottenere il massimo".

Con la maglia giallorossa, Perlingieri ha totalizzato 25 presenze complessive e messo a segno sei reti, oltre ad aver confezionato quattro assist per i compagni. Una esperienza maturata in un anno solare importante che, tra l'altro, gli permette di scorgere le differenze quando è impegnato in contesti "giovanili" come la Nazionale: "In Serie C ti confronti con difensori cattivi ed esperti, quindi occorre sempre scendere in campo e dare il massimo. Questo è un campionato molto tosto, ovviamente giocando con i ragazzi della mia età sono un po' più avvantaggiato. La Serie C è un torneo "sporco", la Nazionale è diversa. Ci sono tanti ragazzi che devono fare ancora esperienza, discorso che tra l'altro riguarda anche me".