88 anni di storia, solo due volte la strega ha violato lo Iacovone L'anno scorso in riva allo Jonio terminò in pareggio: 2-2

88 anni di storia per la sfida tra Taranto e Benevento con la peculiarità del fattore campo quasi sempre favorevole per entrambe le contendenti: perchè se è vero che il Benevento ha violato due volte il campo jonico, è anche vero che il Taranto non lo ha mai fatto finora. Subito il bilancio complessivo che è di estremo equilibrio: 38 partite disputate, 11 vittorie ciascuno, con 16 pareggi. La prima volta in assoluto l'11 ottobre del 36 al vecchio Santa Maria degli Angeli in serie C: terminò 0 a 0. Al ritorno, il 14 febbraio 37, vinsero i pugliesi per 2-1 (15' Marcora (B), 56' Cioni (T), 64' Castellano (T)).

Dicevamo delle due affermazioni sannite in terra jonica. La prima nel campionato di serie C 60-61. Ultima partita della stagione il 4 giugno del 61, l'allora San Vito Benevento mise il sigillo ad un campionato splendido (4° posto) affrontato da matricola, andando a violare il campo tarantino con una rete al 15' del secondo tempo da parte di capitan Aliverti. L'altra è più recente, risale al 4 maggio del '97, quando la squadra di Silva battè quella dell'ex Giammarinaro per 3 a 1 grazie ai gol di Petitto, Ianuale e Moscetta.

Tante sfide negli anni ottanta con tre rossoblù, Donatelli, Paolucci e D'Ottavio nelle file dei pugliesi prima di arrivare anche alle falde della Dormiente.

L'anno scorso le due squadre, che non si sono mai affrontate in serie B, si sono ritrovate dopo un'assenza di ben 11 anni. All'andata il 21 settembre '23 i giallorossi dell'allora tecnico Andreoletti ebbero ragione dei pugliesi per 2-1 con i gol di Ferrante e Karic (Antonini per gli jonici). Al ritorno il 28 gennaio allo Iacovone con Auteri in panchina terminò 2 a 2. Al vantaggio di Berra rispose l'ex Kanoutè su un calcio di rigore letteralmente inventato da parte dell'arbitro Turrini di Firenze. In avvio di ripresa il nuovo vantaggio giallorosso con Ciano, poi il definitivo pareggio di Simeri per il 2-2 finale.

Quello di questo pomeriggio sarà il 39° confronto tra le due squadre in campionato.