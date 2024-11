Benevento, ecco la formazione ufficiale: tante novità dall'inizio In campo Starita, Borello e Viviani, oltre ai rientranti Tosca e Viscardi

Tante novità nell'undici iniziale scelto da Gaetano Auteri per questa partita allo Iacovone di Taranto: Tosca rientra al centro della difesa, Viscardi si riprende il posto a sinistra. A centrocampo c'è Viviani al posto di Prisco, in attacco Borello in quello di Lamesta, Starita per Lanini. Ecco la formazione che ne esce:

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda Berra Tosca Viscardi; Viviani Talia; Borello Starita Simonetti; Manconi.

In panchina; Manfredini, Lucatelli, Sena, Prisco, Veltri, Meccariello, Lanini, Acampora, Agazzi, Ferrara, Carfora, Lamesta, Capellini.