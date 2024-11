Il Benevento a quota 33 fa il vuoto. Domani il Cerignola può rimanere in scia La squadra di Raffaele riceve al Monterisi (17,30) la Cavese. Avellino e Catania scendono a 8 punti

Sabato pomeriggio tutto sommato favorevole al Benevento. La vittoria di Taranto porta la capolista a quota 33, mentre alle sue spalle, in attesa del Cerignola impegnato questa sera alle 17,30 contro la Cavese, tiene il Monopoli che oltre alla sua difesa di ferro contrappone al Potenza un gol in contropiede che forse il Var in serie A avrebbe annullato, ma che in C viene accettato come "buono". Grandolfo in netto ritardo su Milesi si è fatto largo a "sportellate", l'ex difensore giallorosso che evidentemente non ha l'animo del girone C, si è fatto sopraffare nel contrasto e l'attaccante monopolitano ha messo in rete. Per i piugliesi anche due gol annullati per fuorigioco, per il Potenza un clamoroso palo di D'Auria lanciato magistralmente da Caturano. In classifica il Monopoli è a 5 punti dalla capolista giallorossa. Alle 17,30 in campo anche la Casertana contro il Giugliano: i rossoblù di Iori si sono ancora fatti scappare la vittoria e hanno subito il gol del pareggio al secondo minuto di recupero.

Nel pomeriggio alle 15, in concomitanza con la sfida dello Iacovone, c'è stato anche l'atteso Avellino-Catania. Una partita tiratissima in cui è accaduto di tutto, anche che Patierno fallisse un calcio di rigore sullo 0 a 0. Il primo gol è stato dal Catania, di D'Andrea a 5 dal termine della prima frazione. In avvio di ripresa ha pareggiato l'ex triestino Redan, ma dopo appena 5' il Catania è ripassato in vantaggio con Stoppa. Il pari irpino ancora siglato da Redan, ai suoi primi gol irpini, ad otto minuti dal termine. Il pareggio, il secondo di fila per i Lupi che nelle ultime tre gare hanno conquistato appena 2 punti, spinge giù in classifica i ragazzi di Biancolino che ora sono a -8 dal primato.

Continua a macinare gol il Trapani, che ne rifila 4 anche al Latina: doppietta del sempre più capocannoniere Lescano, poi Bifulco e Spimi. I siciliani decono solo trovare continuità, ma per ora, almeno in casa, sembrano un rullo compressore.

LA DOMENICA. Domani mattina "lunch match" alle 12,30 tra Crotone e Juventus allo Scida. Alle 15 vanno in campo allo Scoglio Messina e Sorrento. Alle 17,30 entra in gioco il Cerignola che ha il compito di bettere la Cavese al Monterisi per rimanere in scia alla capolista Benevento. Sempre alle 17,30 si gioca Turris-Foggia.

La classifica nelle prime posizioni: Benevento 33; Monopoli 28; Cerignola* 26; Avellino, Picerno e Potenza 25; Trapani, Catania e Giugliano 24.