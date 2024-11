Benevento-Cerignola, la prima volta 89 anni fa Bilancio in perfetta parità: 4 vittorie a testa e 4 pareggi

Non molti sanno che quella tra Benevento e Cerignola è una storia breve ma antica. Pensate, la prima sfida tra sanniti e ofantini risale addirittura al 22 settembre del 1935, 89 anni fa. Il campo è il vecchio Littorio di Piazza Roma, anche la squadra sannita fa precedere al nome di Benevento quello di Littorio. Si è in pieno regime fascista, sono gli anni dell'Italia bi-campione del mondo (34-38), quella che porta sul petto lo scudetto tricolore accompagnato proprio da un fascio littorio. La prima volta nel Sannio è appannaggio della squadra giallorossa: è la prima di campionato e finisce 2-1. Al ritorno il 26 gennaio del 36 i pugliesi ricambiano con lo stesso punteggio (2-1).

Anche nel campionato di C del 36/37 Benevento-Cerignola è posta in apertura di campionato. 27 settembre del 36: i giallorossi allenati da Mario De Palma vincono per 1 a 0 con un calcio di rigore trasformato da Marcora. Ma il Cerignola gioca dal 35' del primo tempo in dieci per l'infortunio occorso alla mezzala Molena (a quei tempi non c'erano le sostituzioni). Al ritorno in terra pugliese, il 31 gennaio 1937 va male per i sanniti che perdono 3-1 (21' Marazza, 58' Surra, 66' Ricci, 84' (rig) Marcora).

12 PRECEDENTI. Benevento e Cerignola da allora si sono affrontati altre 8 volte (totale dei precedenti: 12) e il bilancio complessivo è in perfetta parità: 4 vittorie a testa e 4 pareggi. Dopo il calcio degli albori, le due squadre si ritrovano nel 91-92: 1 a 1 al vecchio Santa Colomba con le reti di Trotta e Coradazzo, 1-0 per i pugliesi a Cerignola. Campionato successivo 92-93: 2 a 0 per i pugliesi in Puglia, stesso punteggio al ritorno al Santa Colomba con la doppietta di Franco Bottalico. Sfida ripetuta anche nel 93-94, stagione in cui il Benevento vinse il campionato Interregionale. 5-0 per i ragazzi di Boccolini il giorno dell'Immacolata del 93 con le reti di Puce, D'Ottavio (2), Mariani e Paolucci. 1 a 1 al ritorno, il 10 aprile '94, con il gol allo scadere del primo tempo di Massimiliano Rossi e il pareggio in avvio di ripresa di Petrella.

E siamo alle sfide della scorsa stagione. L'8 ottobre '23 al Monterisi contro la formazione allenata dall'ex Ivan Tisci finisce 0-0. Al ritorno, con Auteri già sulla panchina giallorossa, termina 1 a 1. Al gol nel primo tempo di Capellini risponde a 10' dal termine Capomaggio.

Quella di domani pomeriggio sarà la 13a edizione di questa sfida tra sanniti e ofantini.

Nella foto il gol di Capellini nella sfida dello scorso anno al Vigorito