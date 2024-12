Benevento, per il derby lo stesso arbitro dello scorso anno Contro il Giugliano torna Ubaldi di Roma

Il derby tra Benevento e Giugliano è stato affidato a Mattia Ubaldi di Roma. Quinta stagione in Lega Pro, il fischietto romano ha già diretto due volte il Benevento. Una in questa stessa stagione, il 22 settembre nella sfida vinta dai giallorossi contro il Foggia per 4 a 0 (due rigori a favore, uno contro) e l'altra la stagione scorsa, neanche a dirlo la stessa partita di sabato: Benevento-Giugliano, che terminò col punteggio di 2 a 2.

Ubaldi ha diretto finora 55 incontri in Lega Pro, con 18 vittorie delle squadre di casa, 25 pareggi e 12 vittorie delle squadre in trasferta. Sono 13 i rigori decretati, 11 i cartellini rossi comminati.

A Benevento sarà coadiuvato da Andrea Zezza di Ostia Lido e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano.