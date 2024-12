Benevento, riecco Pinato e i gol di Lanini e Manconi Seduta mattutina all'Imbriani con la visita di due classi dell'Istituto Tecnico

Seduta mattutina all'Imbriani aperta al pubblico e con la visita degli studenti di due classi, di Meccanica e Grafica, dell'Istituto Tecnico di Benevento. L'allenamento fissato per le 10,45 ha fatto registrare il ritardo di un'ora, che la squadra ha utilizzato per esercizi in palestra e per un salto in sala video. Una volta sul terreno di gioco, Auteri ha subito dato vita ad una partitella su una ridotta estensione del campo. La novità che avevamo anticipato già ieri è stata quella della presenza di Marco Pinato, completamente ristabilito e schierato al centro di una delle due formazioni, senza evidenziare minimamente il fatto di essere reduce da un intervento di “ernia dello sportivo” e da un'assenza dai campi di calcio da quasi 4 mesi.

Auteri, così come è di prassi, in queste sedute aperte al pubblico ha abbastanza mischiato le carte. Da una parte in difesa hanno giocato Meccariello e Capellini, con Veltri a destra e Viscardi a sinistra, dall'altra parte Berra e Tosca hanno costituito il fulcro centrale con Oukhadda a destra e Ferrara sul versante mancino. Carte mischiate anche a centrocampo ed in attacco. Da una parte Viviani, Acampora e Talia, all'altra Prisco, Agazzi, Pinato. In avanti Manconi ha giocato con Starita e Lemesta, dall'altra, oltre a Perlingieri, Eric Lanini, l'eroe di Trapani, che ha giocato com un gran piglio e ha regalato nella seconda frazione un gran gol agganciando un pallone al volo di destro e infilandolo nel sette.

Anche sull'altro versante si è distinto Manconi, con un paio di gol in bello stile. Bravo anche Perlingieri a rifinire un'azione col suo diagonale di sinistro che non ha lasciato scampo a Nunziante. Il giovane portiere giallorosso ha effettuato una serie di parate di grande effetto, ribattendo delle puntate efficaci di Borello e Acampora.

In definitiva un bel galoppo che ha messo in evidenza la buona condizione dell'intero gruppo. Con il rientro di Pinato (almeno nella lista dei convocati) che, dopo le anticipazioni di Auteri della settimana scorsa, sembra abbastanza scontato.