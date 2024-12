San Giorgio la Molara, un paese in amore per il calcio Alla Polisportiva una convenzione di 6 anni per il campo. Panfilo Corvino: "Chiudiamo un cerchio"

Quando si dice la sinergia. Il Comune di San Giorgio la Molara cammina a braccetto con la società calcistica locale, la Polisportiva, e fa in modo che qualunque sua iniziativa abbia il supporto dell'Ente e possa tramutarsi in un autentico volano, mezzo essenziale perchè una intera generazione di giovani ne tragga vantaggio. E' di questi giorni la firma di una convenzione di ben sei anni per l'utilizzo del nuovo campo sportivo di San Giorgio la Molara. Un atto di grande fiducia e che guarda lontano, quello da parte del sindaco De Vizio di affidare la nuova struttura alla Polisportiva del presidente Maurizio Panfilo Corvino. “Chiudiamo un cerchio – racconta il presidente della Polisportiva San Giorgio la Molara – dall'inaugurazione del nuovo stadio, alla partita col Benevento, fino alla convenzione che ci affida la gestione della struttura per 6 anni. Per noi è un momento importante che segue il giorno dell'inaugurazione col Ministro Abodi e col presidente Oreste Vigorito che ha contribuito alla realizzazione del nostro campo e che poi ci ha permesso di affiliarci proprio alla sua società, il Benevento Calcio”.

Il San Giorgio quest'anno partecipa al campionato di seconda categtoria: tutti atleti locali, se si fa eccezione per qualche elemento che viene dai comuni limitrofi, ma soprattutto una rete fitta di squadre giovanili che vuole coinvolgere in un progetto “intercomunale” anche i centri vicini, da Molinara, a San Marco, a Montefalcone. “Oltre alla squadra di seconda categoria quest'anno diamo spazio anche ad una formazione Under 15 e a una Under 17, che partecipano entrambe ai campionati provinciali, poi c'è la Scuola Calcio con 3 categorie, “Piccoli amici”, “Primi calci” e “Pulcini”, tutte e tre iscritte ai campionati provinciali”. Numeri importanti per queste partecipazioni: li snocciola il presidente Panfilo Corvino: “Abbiamo 33 tesserati in Seconda categoria, 22 ragazzi nell'Under 17, 28 nell'Under 15, 43 bambini nelle scuole calcio. Per un centro piccolo come il nostro sono numeri importanti, grazie soprattutto alla nuova struttura. Per completare il nostro progetto ricordo che abbiamo anche un campetto di Calcio a 5 con relativi spogliatoi, e anche un campo di tennis. Del resto siamo una Polisportiva e per questo abbiamo anche 45 bambine iscritte alla Scuola di Pattinaggio artistico”.

Ovviamente i campionati sono già iniziati e non si può dire che stiano andando male: “La squadra della seconda categoria potremmo definirla una “4.0”, una sorta di primo anno dopo i problemi avuti nella passata stagione. E' un progetto al primo stadio, deve solo crescere: per ora ci fa impettire la presenza di 3/400 persone mediamente sugli spalti. C'è entusiasmo, partecipano tutti e questo ci rende felici. L'Under 17 è il fiore all'occhiello e finora ha vinto tutte le partite, mentre l'Under 15 è seconda a 4 punti dalla prima. Tutto questo ci fa enormemente piacere, ma il progetto va ben oltre i risultati. Ci piacerebbe coordinarci coi tecnici del Benevento Calcio per far crescere il nostro settore giovanile. Fare avere a questi bambini gli educatori giusti per una crescita e magari sfornare qualche campioncino e metterlo a disposizione della squadra giallorossa. Chiederò al segretario Gallo di mandarci qualche volte qualche squadra giovanile per confrontarci, sarebbe davvero molto bello”.

Un momento di grandi prospettive per il piccolo centro fortorino che studia per diventare grande grazie al connubio con la società del presidente Vigorito: “Non finirò mai di ringraziarlo – dice Porfido Corvino – così come mi fa piacere ringraziare il sindaco De Vizio e l'amministrazione per tutto quello che stanno facendo per noi”.