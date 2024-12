Serie C, chiude il girone d'andata: per tanti il momento della verità Si comincia stasera alle 20,30 con Team Altamura-Avellino: si inaugura l'impianto rinnovato

Pronti a ricominciare. In campo per l'ultima giornata del girone di andata, la serie C è al giro di boa. Si gioca in uno scenario ben poco lusinghiero, che vede tre società sull'orlo del baratro (Turris, Taranto e Messina), che rischiano seriamente l'esclusione dal campionato, che ne risulterebbe enormemente falsato.

Si comincia stasera alle 20,30 con Team Altamura (23)-Avellino (29). Non si gioca più al San Nicola di Bari, perchè nel centro delle Murge riapre lo stadio “Tonino D'Angelo”, rimesso a nuovo in tempi record. Ci sarà l'inaugurazione prima della partita alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e del presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Sul piano puramente sportivo, nell'Altamura rientrano Orlando e Leonetti, nell'Avellino mancherà nuovamente D'Ausilio.

SABATO. Quattro partite alle 15, due alle 17,30. A scendere subito in campo saranno Casertana (20)-Trapani (24), Juventus (14)-Messina (16), Sorrento (27)-Cavese (21) e Turris (11)-Crotone (26). Al Pinto la squadra di Iori ha la possibilità di fare un gran balzo in classifica se riuscisse ad avere la meglio sulla formazione trapanese, che s'è rifatta completamente il look dopo la sconfitta interna col Benevento. In panchina esordisce Eziolino Capuano, alla sua terza panchina stagionale (Taranto, Foggia e ora Trapani), mentre in Sicilia salutano anche l'arrivo di Peppino Pavone che si è liberato del Messina. Che Trapani sarà appare difficile prevederlo: Capuano ritrova due sue vecchi pupilli, Kanoutè e Bifulco, ma dovrà fare in fretta a inculcare le sue idee ad una squadra che era stata plasmata da altri due allenatori. A Biella contro i bianconeri della nuova generazione arriva un Messina col cuore in tumulto. La società belga, l'Aad Invest Group, che avrebbe dovuto rilevarla sembra essersi dileguata, dopo il fallimento del Deinze, squadra di seconda categoria belga, di proprietà dello stesso gruppo. Per cui tutto torna nelle mani del presidente Sciotto, che non aveva più alcuna intenzione di proseguire. A Potenza, il Sorrento riceve una Cavese che gioca bene sotto la guida di Maiuri (un ex) ma non ottiene buoni risultati. Si preannuncia, comunque una bella gara. Ultima sfida delle 15 quella che vede scendere in campo una Turris martoriata dalle polemiche e da un futuro che sembra sempre più incerto. Al Liguori c'è il Crotone e Longo ha strigliato i suoi a non dare nulla per scontato. Ma c'è la netta sensazione che il risultato alla fine possa contare meno che niente.

Alle 17,30 entra in campo la capolista al Vigorito. Benevento (37)-Giugliano (24) è derby di bion livello, che la squadra di Auteri vuole vincere senza crearsi pensieri negativi. I napoletani di Bertotto arrivano da una striscia negativa, con un punto conquistato nelle ultime 5 gare. A chiudere il programma la bella sfida del Massimino tra il Catania (28) ringalluzzito dal 5 a 1 di Taranto e il Potenza (29) sempre più lanciato verso le posizioni che contano in classifica. Sfida ad alta quota alle falde dell'Etna.

DOMENICA. Alle 15 al Veneziani, si gioca Monopoli (32)-Taranto (3) nel più classico dei testacoda. Altra sfida che potrebbe non avere alcun valore se gli jonici fossero spazzati via dai debiti. Il “closing” con l'Apex Capital Global di Mark Campbell è atteso per oggi. Se non andasse in porto ci sarebbe davvero ben poco da sperare per i tarantini. L'altra sfida della domenica si gioca alle 19,30: allo Zaccheria si sfidano Foggia (21) e Picerno (28). I satanelli vogliono risalire la china al più presto e non possono pensare di perdere altri punti.

LUNEDI'. Il monday night è di scena al Francioni di Latina. La squadra di Boscaglia (17) sempre impelagata nella lotta per non retrocedere prova a fare la voce grossa all'Audace Cerignola di Raffaele (31). La classifica farebbe pensare ad una sfida impari, ma i pontini hanno una caratura tecnica che non sono riusciti ancora ad esprimere.

GIRONE C (19a giornata)

Venerdì, 13 Dicembre 2024

20:30: Team Altamura - Avellino

Sabato, 14 Dicembre 2024

15:00: Casertana - Trapani

15:00: Juventus Next Gen - ACR Messina

15:00: Sorrento - Cavese

15:00: Turris - Crotone

17:30: Benevento - Giugliano

17:30: Catania - Potenza

Domenica, 15 Dicembre 2024

15:00: Monopoli - Taranto

19:30: Foggia - Picerno

Lunedì, 16 Dicembre 2024

20:30: Latina - Audace Cerignola

Nella foto il nuovo impianto di Altamura pronto stasera all'esordio