Berra rammaricato: "Sconfitti dall'unico tiro verso la nostra porta" "Ripartiamo dal finale coi tifosi e andiamo a fare una grande partita a Cava"

E' rammaricato capitan Berra, non si aspettava una sconfitta proprio al giro di boa. “La prima sconfitta in casa, i nostri avversari hanno fatto un solo tiro e noi ci ritroviamo con una sconfitta”. Il gol subito per una doppia ingenuità: “Penso fosse pronta la sostituzione – racconta Berra – loro hanno battuto in fretta. Ci lavoreremo, ma è l'unico tiro in porta che hanno fatto”. Cosa è accaduto a Oukhadda? “Aveva un fastidio al polpaccio, ha chiesto il cambio”.

Quale errore ha commesso il Benevento in questa serata sgorta? “L'unico errore è che abbiamo avuto troppa voglia di vincere. Abbiamo preso gol su palla inattiva, ma la partita labbiamo fatta solo noi. Dobbiamo andare savanti pensando a noi stessi senza guardare gli altri”. Nel finale anche il capoitano ha provato a scardinare il muro eretto dal Giugliano: “Ci ho provato, è andata così. Ma io resto positivo perchè abbiamo giocato una buona partita. In tutti i ruoli abbiamo giocatori forti, possiamo giocare tutti, ma le scelte spettano all'allenatore”. Avrebbe voglia di scendere già subito in campo il capitano giallorosso: “Ripartiamo dal finale coi nostri fantastici tifosi e andiamo a fare una grande partita a Cava”.