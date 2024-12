Il programma della settimana: partenza per Cava venerdì pomeriggio Domani alle 14,45 seduta a porte aperte all'Antistadio

Subito in campo, così come era nell'animo di tanti che non hanno accettato la sconfitta col Giugliano. Giocare subito può fare anche bene, sempre che si tenga conto degli errori commessi e vi si metta riparo. La squadra giallorossa già in mattinata si è ritrovata all'Imbriani: “l'allenamento di ripresa, per chi non ha giocato, è stato caratterizzato da attivazione tecnica, lavoro misto e di tipo intermittente e, a seguire, scarico finale”. Il Benevento si ritroverà all'Antistadio anche domani pomeriggio alle 14,45 per iniziare a preparare la sfida di venerdì al Simonetta Lamberti contro la Cavese. Seduta a porte aperte.

Martedì 17 si replica di mattina, ore 10,45. Così come mercoledì 18 e giovedì 19. Alle 18 di giovedì la squadra andrà in ritiro all'Hotel Europa. Venerdì 20, giorno della partita, il Benevento effettuerà un “risveglio muscolare” mattutino all'Antistadio Imbriani, mentre alle 17,50 partirà in Bus societario alla volta di Cava dei Tirreni, dove alle 20,30 è prevista la sfida coi metelliani dell'ex Enzo Maiuri.