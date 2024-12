"Il cuore del Sannio fino all'ultima magia", nuova campagna abbonamenti Vale per 9 gare e comprenderà anche la giornata giallorossa

Il Benevento Calcio comunica l'avvio della Campagna Abbonamenti 9 gare “Il cuore del Sannio, fino all’ultima magia”, che quindi comprenderà all'interno anche la giornata giallorossa.

A partire da oggi, lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 16:00, gli abbonamenti saranno disponibili online sulla piattaforma TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 23:59 del 4 gennaio 2025.

Importante: I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito”, saranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a partire dal 30 dicembre 2024 fino al 4 gennaio 2025.

QUESTI I PREZZI

Curva Sud 55 €

Distinti 75 €

Tribuna Inferiore 90 €

Tribuna superiore coperta 110 €



* Al prezzo degli abbonamenti va aggiunto il diritto di prevendita pari a €3.00 ed ulteriori commissioni di servizio aggiuntive Ticketone pari ad €2,50 + iva.

Il Benevento Calcio comunica che, in attesa dei lavori della copertura del settore Tribuna Superiore Coperta, i posti senza adeguato riparo resteranno chiusi durante la vendita degli abbonamenti e saranno resi disponibili durante gli eventi.

PROCEDURA DI EMISSIONE

I titoli di accesso al “Ciro Vigorito” saranno emessi secondo le seguenti modalità:

ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO)

L'abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità.

Al momento della sottoscrizione sarà lasciato un tagliando segnaposto cartaceo come ricevuta dell'avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto all'interno dello stadio “Ciro Vigorito”.

ABBONAMENTO CARTACEO

L'abbonamento cartaceo è sottoscrivibile presentando un documento d'identità valido in originale e sarà inviato a mezzo mail o stampato contestualmente alla sottoscrizione.

IMPORTANTE

Per evitare le conseguenze dovute allo SMARRIMENTO o al DETERIORAMENTO dell’abbonamento cartaceo è consigliato chiedere, prima della sottoscrizione, l’invio dello stesso (abbonamento) su un indirizzo email privato, in modo che:



- possa essere utilizzato, durante la stagione sportiva, ANCHE in formato PDF;



- possa essere ristampato.



N.B. L’abbonamento cartaceo NON potrà essere trasferito sul formato digitale in un momento successivo alla sottoscrizione.

________________________________________________________________________________



Per le tessere in corso di validità bisognerà inserire il numero della supporter card ed il proprio codice personale. Per coloro i quali che, invece, sono in possesso di una tessera scaduta, dovranno inserire i dati della tessera acquistata ex novo.

Il sistema in automatico provvederà allo spostamento della prelazione della vecchia alla nuova tessera.

DOCUMENTI NECESSARI

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere muniti di valido documento di riconoscimento, codice fiscale e/o tessera sanitaria.

SUPPORTER CARD/ FIDELITY CARD

La fidelity card potrà essere rinnovata tramite:



https://sport.ticketone.it/event/it/45473/90600703/fidelity-benevento-calcio.

Si ricorda che l’abbonamento è strettamente personale.



La sottoscrizione potrà essere richiesta anche da terzi autorizzati previa esibizione di delega e documento di riconoscimento del delegante.