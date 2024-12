Turris e Taranto, caos senza fine: via Conte e Cazzarò Il tecnico corallino sarebbe stato esonerato da Capriola

Il caos regna sovrano in casa Turris e in casa Taranto. A Torre del Greco l'intervento dell'ex presidente Colantonio sembrava rislutivo, ma nelle ultime ore l'amministratore in carica Capriola avrebbe esoerano Mirko Conte, facendo capie che la gestione tecnica è nelle sue mani. Con quali risorse, si chiedono i tifosi corallini? A Taranto è anche peggio. Volano stracci tra Campbell e Giove, una cosa che non può fare altro che acuirela rabbia dei tifosi verso nuova e vecchia società. Intanto oggi alla ripresa degli allenamenti non dovrebbe presentrsi neanche Michele Cazzarò, allo stremo delle forze e deciso a dimettersi. Insieme a lui dovrebbe andare via ancheil responsabile del settore giovanile Sapio, il secondo Murianni, il preparatore atletico Rizzo ed il preparatore dei portieri Martellotta.

Nella foto Mirko Conte