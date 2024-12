Meccariello, dietrofront della Questura di Crotone: "daspo" archiviato Provvedimento cancellato nei confronti del difensore giallorosso

Il tempo necessario per porsi qualche domanda sull'efficacia di alcune misure imposte dagli organi di giustizia e possiamo fare un passo indietro con ampio sospiro di sollievo. Il provvedimento di daspo a cui la Questura di Crotone aveva sottoposto Biagio Meccariello è stato “archiviato” proprio stamattina. Il provvedimento in questione, che comunque non avrebbe privato il giocatore di giocare regolarmente le parrite di campionato, è stato alla fine archiviato senza altre conseguenze. Come dire che un po' di buonsenso qualche volta non guasta.