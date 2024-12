Un bagno di folla allo Store. Manconi: "Siamo arrabbiati, vogliamo il riscatto" La punta alla ricerca del gol perduto: "Penso alla squadra, ma spero arrivino anche i miei gol"

Un'altra bella serata allo store. Il Benevento calcio si consegna alla sua gente nel punto commerciale gestito dalla società giallorossa e prova a stringere sempre di più il legame con i suoi tifosi, piccoli e grandi che siano. Allo store in serata arrivano in tre: c'è mister Gaetano Auteri e insieme a lui capitan Berra e Jacopo Manconi. Il bagno di folla è garantito, i bambini impazziscono per avere un selfie o un autografo.

Parla Jacopo Manconi, a cui l'iniziativa piace tantissimo: "E' bello vivere la città, vedere tantio bambini. E' tutto stupendo". L'incontro con i tifosi è l'occasione per parlare del momento della squadra giallorossa: "Siamo arrabbiati, è brutto aver perso in casa una partita così importante". La truppa giallorossa ha una voglia pazza di riscattarsi, Manconi si fa portavoce dei desideri dei suoi compagni: "A Cava sarà una bella battaglia, ma noi siamo molto arrabbiati, dovremo essere bravi a trasformare questo nostro sentimento in stimoli positivi: arriveremo al Lamberti belli agguerriti". L'ultima partita del 2024 è l'occasione per fare un bel regalo alla gente giallorossa: "Eì quello che ci siamo prfeposti di fare, vogliamo dare ai tifosi e alla città questa importante vittoria. Se ci riusciamo ci faremo tutti un bel regalo". All'attaccante giallorosso, come tutti i bomber, manca il gol. Lo ammette senza girti di parole: "Mi massacro mentalmente proprio su questo fattore, non è semplice per un attaccante proprio perchè venivo da tanti anni in cui facevo gol abbastanza regolarmente. Sto lavorando tanto per aiutare i compagni, non devo pensare a me, ma alla squadra, poi in automatico, spero, verranno anche i gol".