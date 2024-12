Angelo Veltri, l'esordio in giallorosso sempre sognato Il ragazzi di Vallo della Lucania sostituirà il marocchino Oukhadda

E venne anche il giorno di Angelo Veltri, un altro di quei prodotti della “cantera” giallorossa che quest'anno stanno trovando grande spazio in prima squadra. Il ragazzo di Vallo della Lucania, classe 2004,, primi calci tirati nella Gelbison, ha fatto poi tutta la trafila nelle giovanili giallorosse, dall'under 16 alla 17, fino alla Primavera, con la bella esperienza a Viareggio condita anche da un gol segnato al San Donato Tavernelle. L'anno scorso è stato insieme con Prisco in “prestito” alla Recanatese, dove ha totalizzato 28 presenze, quasi tutte da titolare. Utilizzato prevalentemente da centrale, ma non ha mai fatto mistero che gli piace giocare, e tanto, anche da esterno destro difensivo. In qualche frangente ha fatto anche l'esterno di centrocampo.

Questa sera, dopo le prove sempre positive negli allenamenti, ha l'opportunità di esordire in campionato con la maglia giallorossa, avendo totalizzato finora solo uno spezzone di partita in Coppa Italia contro il Potenza. Un esordio da cuore forte su uno dei campi più infuocati della serie C. Certo al giovane giallorosso non manca neanche quel pizzico di esperienza accumulato l'anno scorso a Recanati, dove ha affrontato fior di giocatori e squadre attrezzatissime, come Pescara e Carrarese. Questa sera il battesimo di fuoco con la maglia che ha sempre indossato al posto dell'infortunato Oukhadda.