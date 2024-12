Scommesse clandestine, avviso di conclusione delle indagini Le ha inviate ai soggetti interessati e ai loro legali la Procura della Repubblica di Benevento

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha inviato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari agli indagati e ai loro difensori sulla vicenda delle scommesse clandestine, per cui sono stati già condannati dalla Corte Federale d'appello della Figc i calciatori Christian Pastina (24 mesi di squalifica di cui 12 commutabili in prescrizioni alternative) e Francesco Forte (9 mesi di squalifica di cui 5 commutabili in prescrizioni alternative) e prosciolti Gaetano Letizia e Enrico Brignola. Le condanne era state irrogate per “aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse - direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri”.

E' evidente che nella lista degli indagati dalla Procura della Repubblica ci siano anche soggetti non tesserati dalla Figc, per i quali non è stato preso alcun provvedimento dalla Corte d'Appello Federale.

Questi sono Covino Pasquale Pio, difeso dagli avvocati Bearice Rosaria Marrocco di Benevento e da Antonio Barbieri di Roma; Ferrara Sefano difeso dall'avv. Carlo Ercolino di Napoli; di Coda Massimo, avvocati Agostino Allegro di Salerno e Raffaele Rigitano di Napoli; Letizia Gaetano, avvocato Angelo Puzo di Salerno; Pastina Christian Diego, avvocati Giuseppe Annunziata di Salerno e Raffaele Francese di Salerno; Dell'Annunziata Davide, avvocato Gennaro Pecoraro di Napoli; Saviano Christian, avvocati Vittorio Corcione di Nola e Immacolata Saviano di Nola; Orrei Umberto, avvocati Antonio Lombardi di Napoli e Andrea De Longis di Benevento; Collarile Francesco, avvocato Antonio Leone di Benevento; Vigorito Mauro, avvocato Domenico Rossi di Benevento; Brignola Enrico, avvocato Domenico Rossi di Benevento.

Gli indagati hanno facoltà di presentare memoria, di produrre documenti e depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore e di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine.