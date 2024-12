Nunziante, lesione del menisco Lunedì il portiere sarà visitato dal professor De Carli dell'Università Sapienza di Roma

Risonanza effettuata in mattinata: per Alessandro Nunziante è risultata una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Lunedì farà una visita dal prof Angelo De Carli, specialista in chirurgia ortopedica presso l'Università di Roma Sapienza e medico della Nazionale di calcio Under 21. Per il portiere giallorosso di prospetta un intervento chirurgico.