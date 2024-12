Prima di ritorno: Potenza tra le grandi, Juventus mina vagante I liucani agganciano il Cerignola al terzo posto dopo il "lunch match" vinto contro il Messina

C'è anche il Potenza al tavolo delle grandi. Il lunch match dell'ora di pranzo ha visto i lucani prevalere sul Messina che per un'ora aveva cullato sogni di gloria, prima di vedersi rimontato dai gol nella ripresa di Rosafio e Castorani. I lucani agganciano il Cerignola al terzo posto e partecipano all'ammucchiata che regna sovrana nelle zone di vertice della classifica.

Quanto sia difficile questo girone di serie C lo ha dimostrato proprio la sfida di sabato sera tra Audace Cerignola e Juventus Next Gen. Due squadre agli antipodi: esperta, ricca di agonismo e di gioco maschio quella pugliese, tenera e giovane quella bianconera, anche se altrettanto ricca di talenti. C'è da dire che l'Audace, pur sempre spinta da una determinazione feroce, ha sbagliato in quantità industriale sotto porta e alla fine è stata punita da una prodezza del portoghese Semedo, un 2003 che vale già 600mila euro. Prontezza di riflesso e rapidità di esecuzione, per il 3 a 3 che ha frenato le mire di primato degli ofantini. Prima di Semedo era toccato a Agena Gyan, un altro 2003, ghanese già nell'orbita della prima squadra, valore di mercato due milioni di euro. La Juventus, poco gioco d'assieme e esperienza da squadra Primavera, può invece diventare una vera mina vagante per questo girone meridionale della serie C. Basterebbe gettare uno sguardo alla classifica di Transfermarkt sui giocatori maggiormente quotati nel panorama del girone C di serie C. Vi accorgereste che nei primi sette posti della graduatoria ce ne sono ben sei della Juventus, intervallati solo dal giallorosso Alessandro Nunziante, che occupa la seconda posizione (questa la classifica: 1. Afena Gyan, 2. Nunziante, 3. Faticanti, 4. Anghelè, 5. Commencia, 6. Owuso, 7. Papadopoulos). Curiosità: i 6 giovani bianconeri hanno un valore complessivo, secondo Transfermakt, di 6 milioni e 150mila euro.