Serie C: nessuna sorpresa nelle tre sfide delle 17,30 Vincono Avellino, Catania e Giugliano, anche se con qualche affanno

Altre tre sfide alle 17,30 per la domenica pre-natalizia. L'Avellino non fallisce l'appuntamento con la vittoria grazie ad un gol di testa di Cionek che era appena entrato al posto dell'infortunato Rigione. I Lupi come sempre hanno lasciato il possesso palla agli avversari (56% per il Picerno, 44 per i biancoverdi), ma hanno concluso di più con i tanti attaccanti che si ritrova. Anche se per per firmare la vittoria è servito il colpo di un difensore. Il distacco dalla vetta rimane di cinque punti.

Vince anche il Catania, con un punteggio non proprio rispondente a quello che ha detto la partita. Fischiato sonoramente al termine del primo tempo, ancora sullo 0 a 0, è riuscito a sbloccare il risultato solo al 73' col suo bomber Inglese. Il Sorrento si è sciolto come neve al sole e la squadra di Toscano ha colpito altre tre volte, prima con Stoppa (77'), poi ancora con Inglese (87' e 92'). L'attaccante di Lucera ha raggiunto quota 10 gol in stagione. Nelle file del Catania ha esordito il portiere del 2008 Damiano Butano. Mentre c'è da registrare l'ennesimo infortunio a Sturaro.

Ultima partita della giornata quella dello Iacovone col Taranto che ha resistito al Giugliano per 78 minuti prima di capitolare su un tiro non irresistibile di Giorgione. Due minuti dopo Masala ha messo la partita in ghiaccio: 2-0.