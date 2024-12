Nunziante operato a Roma: un mese il tempo stimato per il recupero Il giovane portiere giallorosso è stato sottoposto a "meniscectomia selettiva artroscopia"

Il portiere giallorosso Alessandro Nunziante è stato sottoposto stamani ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva artroscopica (si tratta di un intervento artroscopico mininvasivo in cui, nella maggioranza dei casi, si interviene con una sutura selettiva, ecco perché è anche chiamata meniscectomia selettiva, per preservare il patrimonio biologico del paziente: in questo modo è possibile, infatti, prevenire danni artrosici precoci) per la lesione del menisco mediale del ginocchio destro riportata durante l’incontro di calcio Cavese-Benevento. I tempi di recupero stimati sono di circa un mese.