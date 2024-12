Toscano dopo il 4-0 al Sorrento: "Il Benevento? Fatemi dormire almeno stasera" Poi aggiunge in tono serio: "Dobbiamo tornare dalle festività con lo stesso entusiasmo"

Qualche giorno di vacanza per Natale, poi si torna a parlare di campionato, di sfide, di classifica. Alla ripresa il prossimo 5 gennaio ospite al Vigorito ci sarà il Catania di Mimmo Toscano. Il “pluridecorato” allenatore reggino (ricordando tutti i campionati vinti), ha terminato un girone d'andata tra mille problemi ed ha ragione di gioire per il 4 a 0 dei suoi sul Sorrento. Tanto che appare assolutamente gustoso il “siparietto” in sala stampa nel dopo partita con un giornalista che chiedeva di proiettarsi già alla sfida col Benevento del 5 gennaio: “Non vuoi farmi dormire neanche stasera?”, gli ha risposto tra i serio e il faceto. Poi ha aggiunto con fare meno scherzoso: “I ragazzi lavoreranno anche durante queste vacanze, perchè il 30 quando torneremo a lavorare dobbiamo avere la stessa testa di ora e lo stesso entusiasmo”.

Un passo indietro per capire quali problemi può avere la formazione etnea anche alla ripresa del campionato: dovrebbe mancargli l'ex Juve Sturaro che si è infortunato di nuovo, e non avrà sicuramente gli indisponibili d lungo corso Guglielmotti, Di Tacchio e Celli. Ma dovrà certamente fare a meno anche di Di Gennaro e Bethers che si sono sottoposti a piccoli interventi chirurgici. Contro il Sorrento ha schierato tra i pali il 2008 Butano, vista l'indisponibilità di Bethers e Adamonis. Non si sbilancia sul ragazzo in vista della ripresa, chè al di là della bella prova del sedicenne portiere del vivaio, appare scontato che Toscano provi a recuperare almeno Adamonis, senza contare che il Catania ha già preso il 27enne Farroni, svincolato, ex portiere dell'Alessandria.

Il tecnico ha fatto anche un breve bilancio di questo girone d'andata: “In qualche momento in cui si è potuto lavorare meglio, qualche punto in più si poteva fare. Ma la squadra nonostante la sconfitta contro il Potenza (0-2), col Sorrento ha fatto una grande partita. Anche in settimana avevo visto che voleva lavorare sui propri difetti”.

Ai fischi del Massimimo al termine del primo tempo e alle tante titubanze della squadra, Toscano si consola con le prestazioni di Inglese, giusto a quota 10 nella classifica dei cannonieri: “E' un motivo d'orgoglio per noi averlo riportato ad essere protagonista”, dice. Ma anche con le prove di Stoppa e Jimenez, due dei giocatori più positivi in un girone d'andata ricco di difficoltà.

In alto Mimmo Toscano (Foto FC Catania)