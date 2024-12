Girone d'andata. Spettatori: Catania "straccia" tutti, Benevento terzo Stesse posizioni anche per la classifica degli abbonamenti

Si sa, al giro di boa si fanno i primi bilanci. Quest'anno tra l'ultima partita del gorone d'andata e la prima del ritorno non c'è stata quasi soluzione di continuità, per cui quasi nessuno si è soffermato sui numeri del girone ascendente.

Quelli delle presenze allo stadio sono abbastanza interessanti, dominati senza ombra di dubbio dal Massimino di Catania, dove sono arrivati in 9 partite la bellezza di 153.983 spettatori, alla media di 17.109 a partita. Numeri decisamente alti per la serie C (nel girone A ha svettato il Vicenza con una media spettatori di 8.943 e nel girone B è stato a malapena seguito dal Pescara con una media di 5.257).

Nel girone meridionale alle spalle del Catania hanno lottato spalla a spalla Avellino e Benevento. Gli irpini hanno fatto segnare 64.289 spettatori in 9 partite alla media di 7,143. Il Benevento è appena più indietro con 54.847 spettatori totali e con una media di 6.094. Sarebbe anche inutile sottolineare che Catania è il decimo comune italiano per popolazione (297mila abitanti, un milione e 78mila con l'ausilio della pronvincia) e che ad Avellino si vive un clima di grande entusiasmo per i progetti della società. Benevento è in recupero dopo qualche stagione non proprio all'alezza e la caduta inattesa in serie C. Subito dopo la strega c'è il Foggia, altra città importante nobile decaduta con i 54.057 spettatori e i 6.006 di media. Tutte le altre arrancano alle spalle, a cominciare da Trapani e Crotone. Ultimo nella graduatoria delle presenze, e non poteva essere diversamente, il Sorrento che gioca le sue partite addirittura fuori regione, a Potenza, in attesa che venga rifatto il look al suo piccolo e vestusto campo Italia.

Ovviamente la classifica delle presenze va di pari passo con quella degli abbonati: stesse posizioni, svetta il Catania, subito dopo Avellino, Benevento, Foggia, Trapani e Crotone. Ecco nei dettagli i numeri fatti segnare nel girone C

PRESENZE GIRONE D'ANDATA

Catania 153.983 media 17.109

Avellino 64.289 7.143

Benevento 54.847 6.094

Foggia 54.057 6.006

Trapani 43.558 4.840

Crotone 38.471 3.847

Cavese 27.500 3.056

Potenza 25.431 2.826

Monopoli 22.452 2.807

Altamura 17.867 2.233

Cerignola 16.703 1.856

Latina 14.728 1.636

Casertana 13.100 1.456

Turris 11.756 1.306

Messina 10.758 1.195

Giugliano 10.357 1.151

Picerno 9.390 939

Juventus 7.540 838

Taranto 7.117 1.017

Sorrento 2.264 252

Tutti hanno giocato 9 partite in casa, solo Crotone e Picerno 10, Altamura e Monopoli 8. Il Taranto ne ha giocate 7 con la presenza del pubblico, 2 partite sono state a porte chiuse

ABBONAMENTI

Catania 12.873

Avellino 5.088

Benevento 4.601

Foggia 4.248

Trapani 3.276

Crotone 2.908

Monopoli 2.002

Potenza 1.199

Latina 890

Turris 531

Giugliano 422

Messina 372

Picerno 330