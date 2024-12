Benevento, ripresa degli allenamenti: Oukhadda c'è, con qualche precauzione Si rivede anche Nunziante, che è stato affidato a Galliano per la rieducazione

Ripresa degli allenamenti all'Antistadio, occhi puntati soprattutto su Shady Oukhadda, che Auteri vorrebbe recuperare per la prossima partita del 5 gennaio contro il Catania. L'esterno marocchino ha ripreso a lavorare insieme ai compagni, con qualche attenzione in più degli altri. Ha evitato qualche esercizio, con lo staff medico che è stato attento a gestirne ogni movimento. Appare evidente che le speranze di un recupero sono alte e col Catania c'è la possibilità di coprire subito un buco nella difesa giallorosso (per quanto Veltri a Cava de' Tirreni se la sia cavata molto bene).

Alla ripresa degli allenamenti si è presentato anche Alessandro Nunziante, che appena la settimana scorsa si è sottoposto ad intervento al menisco. Dopo la visita con cui si è preso atto con soddisfazione dello stato fisico del giovane portiere giallorosso, i sanitari hanno affidato Nunziante alle cure del fisioterapista Ernesto Galliano, che ne curerà il completo recupero in vista del rientro.

Domani la squadra giallorossa è attesa da una doppia seduta di allenamento.