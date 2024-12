2025, l'anno che verrà: il cuore ricolmo di speranze dei giallorossi Anche domani giornata di lavoro. Gli auguri social di tanti giocatori della strega

Una sola seduta di allenamento per chiudere i conti col 2024. E' stata scelta la mattina per consentire ai giocatori di trascorrere la notte di San Silvestro con le loro famiglie. Potranno riposarsi domani mattina in attesa di tornare in campo nel pomeriggio per la prima seduta del 2025.

L'ottimismo traspare nell'ambiente giallorosso: Oukhadda è pressochè ristabilito, la sua presenza contro gli etnei dovrebbe essere certa. Usiamo ancora il condizionale per prudenza, perchè l'inconveniente al soleo è sempre infido, ma se Auteri dovesse decidere oggi non avrebbe dubbi a mandare in campo il terzino marocchino. Questa mattina la squadra si è sottoposta ad “attivazione a secco, attivazione tecnica, esercitazione 3vs3 con sponde, percorso metabolico, lavoro di tipo intermittente, partita su spazio ridotto e, a seguire, scarico defaticante”.

Si chiude un 2024 che ha regalato più gioie che delusioni, è passato per un play off perso non senza sfortuna contro la Carrarese, ed è culminato in un primato che fa bella mostra di se nella classifica del girone C di serie C. Giovani lanciati con mirabile effetto, ragazzi cresciuti nel vivaio giallorosso che hanno dato linfa ed entusiasmo alla squadra giallorossa.

Stasera festeggeranno un 2024 da ricordare: c'è chi ha usato già i social per augurare a tutti un buon anno nuovo, come Lamesta che si è limitato a scrivere una specie di sigla: 2k24 seguito da due blocchi che ne decretano la fine, poi dalle mani congiunte per un grazie e un bel cuore per chiudere. O come Antonio Prisco che ha scelto 6 foto che gli ricordano un 2024 di grandi soddisfazioni e che non poteva che essere “timbrato” da un bel cuore. Anche Angelo Talia ha scelto 4 foto iconiche sormontate da un gran 2024 e da una scritta: “2025 ora tocca a te”.

Il più prolifico di parole è stato Eric Lanini, che su una composizione da professionista della foto, ha scritto questa lunga frase: “Si chiude il 2024, un anno che mi ha permesso di conoscere una piazza stupenda che dal primo all’ultimo giorno mi ha mostrato una concreta e meravigliosa vicinanza, che spero di aver sempre ricompensato sul campo, un anno che ho iniziato con un obbiettivo, quello di riportarla dove merita, un sogno che si è interrotto proprio sul finale… Ripartito con 5 mesi personalmente molto difficili, gratificati però dal fatto di condurre momentaneamente la classifica. Non so cosa mi porterà il nuovo anno, sicuramente l’ambizione sarà quello di fare sempre meglio!!!”

E' l'augurio di tutti: fare sempre meglio e ritornare in quella categoria che sette anni fa du raggiunta conn tanti sacrificio e due stagioni or sono è stata abbandonata tra strepiti e lacrime. Aspettiamo il 2025 con una speranza unica nel cuore.