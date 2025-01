Domenica Accademia Volley e Asd Castelpoto ospiti al Vigorito Va avanti l'iniziativa della società giallorossa che promuove le associazioni sportive locali

Non si ferma l'iniziativa della società giallorossa che promuove le associazioni sportive locali, offrendo loro visibilità e supporto durante le partite casalinghe del campionato 2024-2025 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo l'appuntamento inaugurale con l'U.S. Rugby Benevento, nella prossima gara casalinga contro il Catania, in programma il 5 gennaio 2025 alle ore 15:00, saranno ospiti del Benevento Calcio l’Accademia Volley Benevento, con la prima squadra, allenata da Vittorio Ruscello, che partecipa al campionato di Serie C e le formazioni Under del settore giovanile. L'Accademia Volley è una societa storica del Volley sannita nata nel 1986 con l'attività del settore giovanile è arrivata con la sua squadra femminile fino alla serie A2 nel 2008/09. L’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Castelpoto, che milita nel campionato di Promozione, è una delle squadre più ambizose e forti del panorama dilettantistico sannita. Guidata da mister Marco Candrina, ex giocatore professionista (anche nel Benevento), ha una rosa di tutto rispetto (tra gli altri il bomber Befi, il difensore Simone Cioffi) e non a caso si è laureata campione dinverno del suo raggruppamento di Pronozione. Durante l’intervallo, entrambe le associazioni faranno un giro di campo tra il primo e il secondo tempo, con un messaggio dello speaker che presenterà al pubblico le loro storie e le principali attività sportive.

Nella foto le agazze dell'Accademia Volley Benevento