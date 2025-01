Auteri sceglie l'undici "anti-Catania" Non dovrebbero esserci sorprese, anche se il tecnico tiene conto di ciò che ha visto in allenamento

Il Benevento Calcio si è ritrovatoquesta mattina presso l'Imbriani per la prevista seduta di allenamento. “Dopo l'attivazione a secco, i giallorossi sono stati impegnati con esercitazioni tecnico tattiche e scarico finale”.

Auteri è già al lavoro di sintesi per varare domenica l'undici di partenza che affronterà il Catania. Il tecnico vuole vincerla questa prima partita del 2025 e dunque proverà a schierare una squadra che abbia come sempre una vocazione offensiva. Sa bene che gli etnei (3-4-1-2) sono maggiormente pericolosi proprio dalla cintola in su con Jimenez e Stoppa a ridosso della pun ta di diamante Roberto Inglese. Toscano non avrà Sturaro a cenrocampo, ma potrebbe rilanciare Di Tacchio. In difesa dovrebbe invece esordire il portiere Farroni, ingaggiato una settimana fa.

Il Benevento non dovrebbe modificare il suo tradizionale 4-2-3-1. Col recupero di Oukhadda e il recente problema accusato da Meccariello non dovrebbe cambiare il quartetto difensivo (Oukhadda, Berra, Capellini e Ferrara). A centrocampo dovrebbe toccare a Viviani (al posto dello squalificato Prisco) e Talia, così come non dovrebbero esserci variazioni sulla linea della trequarti (Lamesta Manconi, Simonetti). In avanti Mario Perlingieri. Difficile pensare a delle variazioni, ma si sa che il tecnico di Floridia si basa soprattutto su quello che ha visto in allenamento. E bisogna dire che i giallorossi sono apparsi tutti in buone condizioni, tanto da poter mettere in difficoltà chi alla fine dovrà fare le scelte.

Domani, cone già annuinciato, + prevista la conferenza stampa di mister Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming suwww.ottochannel.tva partire dalle ore 16:30.